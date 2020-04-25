شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة عبدالله السليمان للوصول بأموال زكوات حائل للسلطان عبدالعزيز أثناء معركة "السبلة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت أسرة الراحل عبدالله السليمان، قصة بطولته في الوصول بأموال زكوات حائل (24 لوري) للسلطان عبدالعزيز رحمه الله أثناء معركة "السبلة" رغم قطع الطريق بين الحجاز والرياض.

وقال نجله خلال برنامج " الراحل" :الملك عبدالعزيز رحمه الله سدد جميع ديون الراحل عبدالله السليمان في البحرين واستدعاه ليعمل معه.

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وأضاف : كان كاتب وخطه جميل فكلفه السلطان عبد العزيز بأشغال سنوية تعتمد على المحاسبة، ولما دخلو حايل سنة 1921 اخذه معه لحائل وتركه هناك لينظم له الزكوات والأشياء الإدارية.

وتابع : وبعد 6 أشهر جاء الوالد إلى الرياض ومعه حصيلة الزكوات، فكان من نهجه حب الوطن وخدمة الوطن والولاء للملك عبدالعزيز.

واستكمل: كان هناك معارك في المملكة ووفي معركة " السبلة " ووقتها جهز الراحل عبدالله 24 لوري وأخذ طريق طويل لكي يصل إلى الملك عبدالعزيز ويمده بالزخيرة.