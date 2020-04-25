شكرا لمتابعة خبر عن سليمان الماجد يوضح حكم تأخير قضاء الفرض إلى فرض مثله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم تأخير قضاء الفرض إلى فرض مثله، بسبب حالة مرضية أو عدم القدرة على أداء الفرض لوجود مشقة. أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم تأخير قضاء الفرض إلى فرض مثله، بسبب حالة مرضية أو عدم القدرة على أداء الفرض لوجود مشقة. وقال "الماجد" ردًا على استفسار متابعة عبر برنامج "يستفتونك"، إنه لا يجوز نهائيًا تأخير قضاء الفرض إلى فرض مثله.

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