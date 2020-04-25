الجندان: اختراع مادة تعالج ملابس الممارسين الصحيين وستتحول لمنتج وطني (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدثت ريم الجندان استشارية الأحياء الدقيقة بجامعة الإمام عبدالرحمن عن اختراع مادة تعالج ملابس الممارسين الصحيين من أجل مكافحة العدوى.
وقالت الجندان خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" قريباً سيتم تحويل الاختراع إلى منتج وطني يصنع محليا "، لافتة إلى أن الاختراع أهميته تكمن في استخدامه في المرحلة الوقائية للحد من انتشار العدوي بين المرضي والممارسين الصحيين.
وأشارت الجندان إلى أن ثاني أكسيد التيتانيوم تقاوم الميكروبات وتستخدم لملابس الممارسين الصحيين والأقمشة في غرف المرضي، مبينة أن المادة على أثبتت فعاليتها في تكوين طبقة مقاومة للعدوي.
وتابعت الجندان أن المادة تعتبر وسيلة مساعدة في مكافحة العدوي وينصح باستخدامها الممارس الصحي أثناء تعامله مع المصابين بالأمراض المعدية.
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