حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على (أجزاء من منطقه الرياض، أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران) يمتد تأثيرها الى مناطق الباحة، عسير ومرتفعات جازان.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والمنطقة الشرقية ).