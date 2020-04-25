السعودية تسجل 9 وفيات و 1197 اصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسع وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع كبير بمعدل الإصابات في المملكة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت 136 حالة وفاة، فيما أصبح مجموع الإصابات 16299.

وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصا. وفق موقع روسيا اليوم.

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وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (364) وجدة (271) والرياض (170) والمدينة المنورة (120).

وتمثل أرقام اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

ولا تزال المملكة الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.