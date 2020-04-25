أمانة الشرقية تكثف الجولات الرقابية خلال رمضان.. وتنشر ثقافة التسوق الآمن

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الميدانية على المنشآت المستثناة من قرار منع التجول، وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، من خلال توعية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق آلية "التسوق الآمن"، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتقوم الأمانة حاليًّا بتنفيذ حملة توعوية تثقيفية تقدم من خلالها النصائح للمواطنين والمقيمين من أجل التسوق الآمن في شهر رمضان المبارك، من خلال اتباع التعليمات الإرشادية للمتسوقين، بهدف التأكد من تطبيق مراكز التسوق للاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الأمانة أنه تم تخصيص فرق صحية للقيام بجولات ميدانية على جميع المنشآت الغذائية ومراكز التسوق للتأكد من تطبيق حزمة من الإجراءات الصحية، والتي تتضمن تعقيم عربات التسوق وتوفير الكمامات والقفازات للمتسوقين عند مداخل مراكز التسوق وترك مسافات آمنة بين المتسوقين، وكذلك قياس درجة حرارة المتسوقين قبل الدخول، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية التسوق الآمن التي تهدف للحفاظ على المتسوقين.

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ولفتت إلى أنه تم تقديم نصائح إرشادية للمتسوقين لاختيار الوقت المناسب خلال فترة السماح الجزئي تفاديًا للزحام مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية وعدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة، وعدم لمس الأسطح وعدم لمس المنتج في حال عدم شرائه، بالإضافة إلى وضع مسافة بين المتسوقين والدفع عن طريق البطاقة البنكية والتخلص من القفازات والكمامات في المكان المخصص بعد الانتهاء من التسوق مع الحرص على غسل اليدين جيداً بعد الوصول إلى المنزل.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع إلى استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المتاحة للاستفادة منها دون الحاجة للذهاب إلى المحلات والأسواق، وكذلك التخلص من الأكياس بطريقة آمنة وتنظيف المشتريات قبل فتحها أو تخزينها أو وضعها في الثلاجة، مهيبةً بالجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز ٩٤٠ أو عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، متمنيةً الصحة والسلامة للجميع.

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