بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

مكة تتصدر بـ 364 حالة..
كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1197 إصابة، اليوم السبت، في مناطق عدة.
وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة مكة بـ364 حالة، كما جاءت باقي المدن جدة 271، الرياض 170، المدينة 120، الخبر 45، الدمام 43، الهفوف 34، الطائف 27، الجبيل 26، بيش 20، بريدة 17، ينبع 13، المذنب 12، الباحة 6، ساجر 6، عرعر 5، المزاحمية 5.
كما سجلت أبها، المخواة، تبوك حالتي إصابة بكل منهم فيما سجلت خميس مشيط، عنيزة، بني مالك، تربة، القنفذة، الخرج، الزلفي حالة إصابة واحدة بكل منهم.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 16299.
وبلغ إجمالي حالات التعافي 2215، بعد تسجيل 166 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 136، وذلك بعد تسجيل 9 حالات جديدة.
جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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