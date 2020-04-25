الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز يعلن نتائج مسابقة «أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف»

أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز عن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي أطلقها في أواخر شهر مارس المنصرم ٢٠٢٠م, برعايةٍ من الجمعية السعودية لعلوم العمران؛ حيث رُصدت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال وأخرى تقديرية بمقدار 3000 ريال.

وعُرضت جميع الأعمال المشاركة على لجنة تحكيم تضمنت مهندسين معماريين متخصصين على رأسهم عضو لجنة الاستثمار ومجلس نظارة الوقف العلمي المهندس أنس صيرفي، وأعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي وكلية العمارة والتخطيط بالجامعة، حيث قاموا بفرز جميع التصاميم وتقييمها وتحكيمها وفقًا للشروط التي نصَّت عليها المسابقة التي تخدم هوية مكتبة الأوقاف، ومن ثمّ اختيار الأعمال الفائزة وفقًا للمراكز الثلاثة الأولى فالمراكز التقديرية.

وعن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف التي شارك بها العديد من خريجي وخريجات قسم التصميم الداخلي والأثاث من مختلف الجامعات السعودية، فقد حصدت على جائزة المركز الأول والمقدّرة 10,000 ريال المصممة حنان يعقوب، فيما نالت جائزة المركز الثاني في المسابقة والمقدّرة 5000 ريال المصممة أروى فلاتة، بينما حصلت المصممة فاطمة المدني على جائزة المركز الثالث والمقدّرة 2500 ريال.

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