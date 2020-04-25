فاعلة خير توفر 50 سلة رمضانية لأسر السجناء بجازان

في إطار التفاعل المجتمعي مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان، بادرت فاعلة خير من مدينة جدة، بالتبرع بمبلغ خمسة عشر ألف ريال لتوفير عددٍ من السلال الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لأسر السجناء بمنطقة جازان.

جاءت تلك الخطوة بالتعاون والتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم).

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وقال رئيس اللجنة، علي بن موسى زعلة: إنَّ هذا التبرع يغطي خمسين سلة يتمّ صرفها بموجب بطاقات ممغنطة قيمة كل منها ثلاثمائة ريال + 10% إضافية مقدمة من أحد مراكز التسوق الشهيرة بالمنطقة المركزية بمدينة جازان، والتي جرى توقيع اتفاقية معها بهذا الشأن.

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