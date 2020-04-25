"الموارد البشرية" تعتمد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" في مكان العمل.

ووفق القرار الوزاري باعتماد دليل الوقاية في مكان العمل، فسوف يتم إلزام منشآت القطاع الخاص التي تعمل ضمن الأنشطة المستثناة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل؛ باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي للوقاية من "فيروس كورونا"، وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات الرقابية.

ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقرات أعمالهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، وحرصًا من الوزارة على سلامة العاملين في القطاع الخاص ومساندة جهود الدولة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار الوباء.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/9/27.

ووفق الدليل الإرشادي للوقاية، الذي اعتمده الوزير الراجحي، فإن تدابير الوقاية من العدوى الأساسية تقوم على:

- التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، المكاتب، الاستقبال، آلات النسخ، الأبواب، لوحات المفاتيح، وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، والتأكد من توافر الكمامات للمصابين بسيلان الأنف أو السعال.

- تكثيف غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع الحرص على تجنب المصافحة باليد، وتكثيف الوسائل التوعوية، وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية.

- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفايروس إلى حين انقضاء 14 يومًا من دخولهم إلى المملكة دون ظهور أعراض صحية.

- العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد.

- تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل من خلال تفعيل العمل عن بعد أو تقسيم الموظفين إلى فرق.

- توفير وسائل الحماية الشخصية التي تلائم ظروف بيئة العمل مع مراعاة استبدالها عند الحاجة لذلك.

- توفير متطلبات نظافة بيئة العمل (كتوفير حاويات القمامة، والصابون اليدوي والمطهرات، والمناديل ذات الاستخدام الواحد للعاملين) من أجل تنظيف أسطح مكاتبهم وبيئة عملهم.

- الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.

- تنظيف وتعقيم الأماكن المخصصة للأكل والشرب والتأكد من خلوها من الأطعمة والمشروبات المكشوفة والأكواب المستعملة.

وأكد دليل الوقاية في مكان العمل، على بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين وعزلهم، وتقوم على:

- الحرص على التشخيص الفوري والعزل للمصابين، وذلك من خلال تطبيق إجراءات الفحص الأوّلي عند المداخل.

- تشجيع العاملين على المراقبة الذاتية لعلامات وأعراض الفيروس.

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- تطبيق سياسة الإفصاح في حال تعرض أحد الموظفين أو تعرض من يعيش معهم أو يخالطهم لأعراض الإصابة بالعدوى، إضافة إلى التواصل مع وزارة الصحة من خلال مركز الاتصال على الرقم (937).

- وضع سياسات وإجراءات عزل الأشخاص الذين لديهم علامات أعراض الإصابة بمرض (COVID-19) على الفور وتدريب العاملين على تنفيذها.

ولتنفيذ إجراءات التواصل المرن لحماية بيئة العمل، نص الدليل على:

- عزل العاملين ممن ثبتت إصابتهم بظهور أعراض أو اشتباه بالإصابة بالفايروس، وتوجيههم إلى أقرب منشأة صحية أو الاتصال على الرقم (937) لطلب المساعدة.

- التأكد من أن سياسات الأجازات المرضية مرنة ومتسقة مع إرشادات الصحة العامة والتقيد بالتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن.

- إلزام العاملين المخالطين للمصابين بعزل أنفسهم والبقاء في المنزل.

وفي شأن تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل، أكد الدليل على:

- تكليف فريق عمل مسؤول داخل المنشأة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة للحالات الطارئة.

- مواكبة توجيهات وتوصيات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ودمجها مع خطط السلامة والطوارئ الخاصة بالمنشأة.

- مراجعة مصادر التعرض للعدوى الداخلية والخارجية للعاملين، والعمل على الحد منها.

- توفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل.

- زيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل.

- استخدام الحواجز المادية متى ما أمكن ذلك، مثل الحاجز البلاستيكي الشفاف على الأسطح المتلامسة مباشرة مع العاملين واستبدالها بشكل دوري.

- إيقاف الزيارات غير الضرورية خارج مكان العمل.

- توفير خط اتصال للطوارئ للرد على بلاغات العاملين والاستجابة الفورية لهم.

- إضافة العلامات الإرشادية والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين بالشكل الصحيح عند أماكن الغسيل.

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