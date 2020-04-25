العجلان: أوقفوا الاستيراد من الدول المعادية لبلادنا وقادتنا.. والبدائل متوفرة

طالب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، المستوردين بوقف الاستيراد من الدول التي تناصب العداء للمملكة، وتنسج حكوماتها المكائد لبلادنا وقادتنا.

وقال العجلان في تغريدته عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت: «القطاع التجاري والصناعي يستورد من الخارج بمئات المليارات سنويًا، ما يستوجب توجيه أفضلية الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، وإيقافه من الدول التي تناصبنا العداء وحكوماتها تنسج المكائد لبلادنا وقادتنا».

أضاف«العجلان» أن «البدائل واسعة ومتوفرة، وأعتقد أن كل مستورد عليه دور وطني في هذا الجانب».