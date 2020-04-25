بالصور.. جولات رقابية مفاجئة ومستمرة على أسواق العاصمة المقدسة

للتأكد من وفرة السلع الرمضانية..
قامت فرق التفتيش بفرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة بجولات رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية، وذلك للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية.
وتقوم تلك الفرق الرقابية بتنفيذ جولات مفاجئة ومستمرة على المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية. وتعمل الفرق الرقابية على مدار الساعة للتأكد من أن تلك المحال والمراكز التموينية تقدم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" حماية للمستهلكين.
كما يقوم فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة بتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
ورحّب عدد من المتسوقين من المواطنين والمقيمين بما تقوم به تلك الفرق الرقابية للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار جيدة ومتاحة للجميع، مؤكدين على توفر كافة ما يحتاجه المستهلك من السلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم وبكميات كبيرة.
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