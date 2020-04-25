ضبط أطنان من المواد المخدرة ومئات من قطع السلاح المهربة بجازان وعسير ونجران

تمكنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ من إحباط عددٍ من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية؛ في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران.

جاء ذلك حسبما أوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان.

وقال الطويان، إنه تمَّ إحباط محاولات تهريب قرابة 74 طنًا من مادة القات المخدرة، و177 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، و9357 حبة محظورة، و239 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و3362 من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تمَّ القبض على المتورطين في تلك العمليات وعددهم 2307 أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها 2,839,955 ريال، وحجز قرابة 2268 سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 11967 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.