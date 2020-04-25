«الملك سلمان للإغاثة» يواصل توزيع المساعدات على متضرري السيول في عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على النازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طنًّا و500 كيلوجرام، و250 حقيبة إيواء.

ونوه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء اليمني مقبل القطيبي، بالدعم غير المستغرب من المركز، مؤكدًا أن هذه المساعدات ستخفف كثيرًا من معاناة المتضررين.

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كما ثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة بتوفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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