تضمنت 250 سلة غذائية تزن 18 طنًّا..
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على النازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طنًّا و500 كيلوجرام، و250 حقيبة إيواء.
ونوه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء اليمني مقبل القطيبي، بالدعم غير المستغرب من المركز، مؤكدًا أن هذه المساعدات ستخفف كثيرًا من معاناة المتضررين.
كما ثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة بتوفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.
وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.
اقرأ ايضأ :
بالصور.. تنفيذ 12 مهمة إسعافية في لبنان بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
منظمة الصحة العالمية تشيد بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج أطفال اليمن من سوء التغذية
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 38 ألف سلة غذائية لشهر رمضان في السودان
كانت هذه تفاصيل خبر «الملك سلمان للإغاثة» يواصل توزيع المساعدات على متضرري السيول في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.