بالصور.. عودة العمل بشكل طبيعي لسوق الخضار والفواكه المركزي ببريدة

أعلنت أمانة منطقة القصيم، عودة العمل بشكل منتظم، اليوم السبت، لسوق الخضار والفواكه المركزي في بريدة.

وذكرت أمانة القصيم، عبر حسابها بتويتر، أنَّ السوق المركزي عاود نشاطه بشكلٍ طبيعيٍّ اليوم، وسط متابعة تنظيمية مكثفة من الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبمشاركة الجهات الأمنية.

وكانت أمانة المنطقة، أغلقت محلات الفاكهة؛ احترازيًا مساء أمس الجمعة، بعد رصد حالة ازدحام من المتسوِّقين.

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