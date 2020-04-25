متابعة مكثفة من الأمانة والجهات الأمنية
أعلنت أمانة منطقة القصيم، عودة العمل بشكل منتظم، اليوم السبت، لسوق الخضار والفواكه المركزي في بريدة.
وذكرت أمانة القصيم، عبر حسابها بتويتر، أنَّ السوق المركزي عاود نشاطه بشكلٍ طبيعيٍّ اليوم، وسط متابعة تنظيمية مكثفة من الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبمشاركة الجهات الأمنية.
وكانت أمانة المنطقة، أغلقت محلات الفاكهة؛ احترازيًا مساء أمس الجمعة، بعد رصد حالة ازدحام من المتسوِّقين.
اقرأ أيضا:
ضبط ٢٤٩٤ مستحضرًا مخالفًا في محلات عطارة بالقصيم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عودة العمل بشكل طبيعي لسوق الخضار والفواكه المركزي ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.