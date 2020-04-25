وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة 74 طن قات، و177 كيلو جرام حشيش، و9357 حبة محظورة، و239 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و3362 من الذخيرة الحية.
وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 2307 أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها 2,839,955 ريالاً، وحجز قرابة 2268 سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 11967 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 2307 شخص تورطوا في قضايا تهريب مواد محظورة وحشيش وأسلحة وذخيرة حية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.