السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان



الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

19:50ت م

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