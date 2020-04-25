السعودية اليوم / فلسطين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

سجلت فلسطين اليوم 11 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: إصابتان في يطا بالخليل، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وضاحية السلام قرب بلدة عناتا.

// انتهى //

19:30ت م

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رام الله 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسسجلت فلسطين اليوم 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 495 حالة.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: إصابتان في يطا بالخليل، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وضاحية السلام قرب بلدة عناتا.// انتهى //19:30ت م0110

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