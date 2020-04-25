السعودية اليوم / صحة نجران تضيف مناطق فرز إضافية بمركز سلطانة ومحافظة بدر الجنوب



نجران 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

كثفت المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة نجران إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأفادت صحة نجران بأنه يتم من خلال مناطق الفرز في مداخل المنطقة ومحافظاتها تسجيل بيانات القادمين، والتأكد من عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا وتوعيتهم وتزويدهم بالتعليمات التي تحميهم بإذن الله من الإصابة.

يذكر أن صحة نجران بدأت بتطبيق مناطق الفرز البصري منذ وقت مبكر بتوجيهات من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ضمن إجراءات مكافحة الجائحة العالمية حيث قامت بفحص 370,846 ألف شخصاً منذ بدء إقامتها في منتصف شهر مارس المنصرم.

وفي سياق متصل نفذت الصحة بنجران أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي والمهني بمساكن العمالة لتعزيز وتحسين مستوى الصحة العامة بالمساكن وتعزيز الجانب التوعوي بالإضافة إلي إطلاق أعمال المسح النشط لفيروس كورونا كأجراء استباقي في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية ويوجد بها مجمعات سكنية للعمالة والوصول للأشخاص في مقر سكنهم وعمل مسحات طبية لهم بهدف اكتشاف الحالات المصابة مبكرا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال العدوى للأشخاص الآخرين ومنع وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

// انتهى //

18:49ت م

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نجران 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسكثفت المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة نجران إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19 ) من خلال إضافة موقعين للفرز البصري والتوعوي في مركز سلطانة ومحافظة بدر الجنوب، إلى مواقع الفرز في الأخرى في المنطقة.وأفادت صحة نجران بأنه يتم من خلال مناطق الفرز في مداخل المنطقة ومحافظاتها تسجيل بيانات القادمين، والتأكد من عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا وتوعيتهم وتزويدهم بالتعليمات التي تحميهم بإذن الله من الإصابة.يذكر أن صحة نجران بدأت بتطبيق مناطق الفرز البصري منذ وقت مبكر بتوجيهات من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ضمن إجراءات مكافحة الجائحة العالمية حيث قامت بفحص 370,846 ألف شخصاً منذ بدء إقامتها في منتصف شهر مارس المنصرم.وفي سياق متصل نفذت الصحة بنجران أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي والمهني بمساكن العمالة لتعزيز وتحسين مستوى الصحة العامة بالمساكن وتعزيز الجانب التوعوي بالإضافة إلي إطلاق أعمال المسح النشط لفيروس كورونا كأجراء استباقي في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية ويوجد بها مجمعات سكنية للعمالة والوصول للأشخاص في مقر سكنهم وعمل مسحات طبية لهم بهدف اكتشاف الحالات المصابة مبكرا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال العدوى للأشخاص الآخرين ومنع وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.// انتهى //18:49ت م0104

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