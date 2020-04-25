شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 26 ألف سلة غذائية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت مشروع توزيع 26 ألف سلة غذائية لشهر رمضان المبارك في لبنان التي تستهدف العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

وسيقوم المركز بتوصيل السلال الغذائية مباشرة إلى منازل المستفيدين وذلك مرعاة للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).