شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 26 ألف سلة غذائية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وسيقوم المركز بتوصيل السلال الغذائية مباشرة إلى منازل المستفيدين وذلك مرعاة للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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