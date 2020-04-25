محمد بن مسعود - الدمام - 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 06:56 PM تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً. وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر. الكلمات المفتاحية ، حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.