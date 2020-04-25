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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه قد تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنًا بدل غلاء المعيشة.
وبيّن المبارك أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,086,270,777 ريالًا سعوديًا، حيث تم إيداع 1,435,251,495 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 195,597,276 ريالًا، و 104,212,506، لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 351,209,500 ريال بدل غلاء المعيشة، أودعت في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 06:26 PM
في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر بهدف تحسين ظروفهم المعيشية
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه قد تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنًا بدل غلاء المعيشة.
وبيّن المبارك أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,086,270,777 ريالًا سعوديًا، حيث تم إيداع 1,435,251,495 ريالًا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 195,597,276 ريالًا، و 104,212,506، لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 351,209,500 ريال بدل غلاء المعيشة، أودعت في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.
، إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر رمضان المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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