، إصابة واحدة .. مدني "ضباء" يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويخلي 15 شخصاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الرسمي: نشب في غرفة بشقة بالدور الأرضي وباشرته فرقنا وتمت السيطرة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء، اليوم السبت، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في مبنى سكني نتج عنه إصابة رجل أربعيني نتيجة الإعياء، وتم نقله للمستشفى.

وتفصيلاً؛ قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، إن "مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء، قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت الموافق 2/9/1441هـ عن حريق في شقة بمنزل بحي المطار بالمحافظة".

وأضاف: أنه "فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وإخلاء عدد (15) شخصاً".

وتابع: أنه "نتج عن الحادث إصابة واحدة (إجهاد) لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية، حيث تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة".

وأوضح، أن "الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع والتأكد دائماً من وجود وسائل السلامة المنزلية واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، والحذر خلال شهر رمضان المبارك من أخطار المطابخ"، ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .الدفاع المدني حريق ضباء