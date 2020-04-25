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بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319

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محمد بن مسعود - الدمام - 813 حالة جديدة آخر 24 ساعة

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.

وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 06:12 PM

813 حالة جديدة آخر 24 ساعة

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بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات ، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.

وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".

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المصدر : الخليج 365

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