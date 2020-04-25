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أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.
وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 06:12 PM
813 حالة جديدة آخر 24 ساعة
أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصًا في 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.
وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
، بريطانيا.. "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات إلى 20.319 ،
المصدر : الخليج 365
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