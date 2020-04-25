سفارة اليمن بالسعودية تُعلن عن موعد انتهاء فترة تسليم مساعدات الجالية

السبت 25 أبريل 2020

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، أن فترة تسلم طلبات المساعدة من الجالية اليمنية في المملكة ستنتهي العاشرة من مساء غدٍ الأحد.



وأكدت السفارة، في بيان بأنه خلال الايام الماضية تسلمت الجاليات في مختلف مناطق المملكة طلبات لعدد من ابناء الجالية للمساعدة الإنسانية وسيتم حصرها وفرز الحالات التي يمكن للجاليات أن تجري التواصل بشأنها لتأمين سلال غدائية بحسب ماستحصل عليه من مساعدة متاحة ووفقا لظروف.

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وتابع "اعتبارا من مساء يوم الاحد الساعة العاشرة سيتم التوقف من قبل الجاليات عن تسلم اي اتصالات لهذا الغرض.

وذكرت بأنها والقنصلية العامة بجدة لم تتلقيا اي دعم او مساعدة لهذا الغرض وأن دورهما لا يتعدى التنسيق والاشراف على الجالية التي تقوم بدورها ببذل جهودا كبيرة لمساعدة المحتاجين دون ان تتلقى اي دعم من اي جهة كانت.

ونوهت السفارة الى هناك من يقوم بنشر معلومات مغلوطة ومبالغة واستغلال الاحتياجات الانسانية المحدودة بين ابناء الجالية للبحث عن النجومية ولاغراض سياسية تستهدف الاساءة للحكومة اليمنية وللملكة العربية السعودية التي تقدم الرعاية الكاملة للجالية اليمنية في مختلف مناطق المملكة .