شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة المدينة" تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات, وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد. وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف، اعتماد وإصدار 3 قرارات مساحي 105 رخص بلدية للمنشآت التجارية.

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