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آخر فيديو للحارس الشخصي للملك سلمان قبل مقتله مباشرة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 أبريل 2020 05:16 مساءً - ‏53 دقيقة مضت أخبار 174 زيارة


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم، بعد انتشار خبر مقتله اليوم الأحد.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، الفغم وهو يمارس المشي بكورنيش جدة قبل مقتله بأيام قليلة، وذلك حسب موقع صحيفة “سبق” السعودية.

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وعبر وسم #عبدالعزيز الفغم، الذي ضج بأكثر من 800 ألف تغريدة، قدم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي، فيما تداول أخرون صور ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة.

وأعلنت عائلة اللواء، أن الصلاة ستقام عليه في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء، فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرا في منزل العائلة.

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