، تداعيات "كورونا".. تركيا تنتشل اقتصادها بـ28.7 مليار دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تمويلاً للشركات والتجار

أفاد وزير المالية التركي براءت البيرق، اليوم السبت، بأن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة "كورونا"، بلغت 200 مليار ليرة (28.7 مليار دولار).

وبين "البيرق" أن هذه الإجراءات تشمل تمويلاً يصل إلى 107.4 مليار ليرة لنحو 120 ألف شركة لدعمها في مواجهة الجائحة، كما جرى تخصيص 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 4.4 مليون أسرة حصلت على دعم مالي بقيمة ألف ليرة لكل منها، وجرى تخصيص 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو أربعة ملايين مواطن.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس الماضي، وأرجأ مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين وسعت أنقرة تدريجيا نطاق هذه الإجراءات.

وسجلت تركيا 3122 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2600.

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