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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (السبت)، بواقع 655 إلى 37190، كما سجلت البلاد 120 حالة وفاة جديدة.
وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا في إفادته اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ 4409 حالات، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح؛ إذ لا يتم اختبار جميع الحالات المشتبه فيها.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يصيب 655 هولندياً خلال يوم .. ويرفع حصيلة المرضى إلى 37.190صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-25
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (السبت)، بواقع 655 إلى 37190، كما سجلت البلاد 120 حالة وفاة جديدة.
وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا في إفادته اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ 4409 حالات، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح؛ إذ لا يتم اختبار جميع الحالات المشتبه فيها.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:23 PM
تسجيل 120 حالة وفاة جديدة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (السبت)، بواقع 655 إلى 37190، كما سجلت البلاد 120 حالة وفاة جديدة.
وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا في إفادته اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ 4409 حالات، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح؛ إذ لا يتم اختبار جميع الحالات المشتبه فيها.
، "كورونا" يصيب 655 هولندياً خلال يوم .. ويرفع حصيلة المرضى إلى 37.190 ،
المصدر : الخليج 365
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