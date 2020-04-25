شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "قطة" تتجول خلف الشيخ عبدالله الخليفي أثناء دعاء مؤثر له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر، دعاء ختم القرآن في الحرم المكي الشريف ودعاء مؤثر للشيخ عبدالله الخليفي "رحمه الله"،عام ١٤٠٨هـ. أظهر مقطع فيديو نادر، دعاء ختم القرآن في الحرم المكي الشريف ودعاء مؤثر للشيخ عبدالله الخليفي "رحمه الله"،عام ١٤٠٨هـ. وظهر في الفيديو خلال دعاء الشيخ الخليفي رحمه الله، "قطة" تتجول خلف الإمام مباشرة في أول المقطع.

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