شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح دور الرياضة قبل إفطار رمضان في إذابة الشحوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الجدل حول ممارسة الرياضة قبل إفطار رمضان تذيب الشحوم أكثر من الرياضة ليلا.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" هناك انطباع خاطئ عند بعض الناس وهو أنه كلما زادت حرارة الجو، وكلما اشتدت الرطوبة، وكان الإنسان جائعا فإنه يحرق الشحوم التي في جسمه أكثر لأنه لا يوجد طعام في المعدة ".

ولفت النمر:" وهذا مفهوم خاطئ من عدة نواح: أولها أن ما يحرق الشحوم هو عدد السعرات الحرارية

المستهلكة، وليس کمية العرق التي تنزل منك بل كلما ازدادت كمية العرق فهي رسائل غيره مباشرة من جسمك أنه يعاني كثيرا في ضبط حرارتك الداخلية مع الجو المحيط بك ".

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وأوضح النمر أن هناك شروط دولية معروفة لممارسة الرياضة من غير مخاطر صحية من الجفاف أو ضربة الشمس أو ما يسمى عضة البرد القارس، فمثلا لا ينصح أبدا أن تمارس الرياضة في جو درجة حرارته تقترب من الصفر شتاء ولا جو درجة حرارته

تقترب من الخمسين صيفا بل لا بد أن تكون درجة حرارة المحيط بك من 23 إلى 25 درجة مئوية ودرجة الرطوبة لا تزيد عن 40% تقريبا ".

وشدد النمر، قائلا:" يجب التأكيد أنه ليس المهم كمية العرق وإنما كمية الجهد المبذول وعدد السعرات الحرارية المحروقة. ثالثا: نعم هناك دراسات طبية على فائدة الرياضة الهوائية بعد الصوم على معدة فارغة، ولكن هذه الدراسات أجريت على صوم 8 إلى 10 ساعات وليس 14 إلى 15 ساعة من الماء والطعام ".

وأجريت تلك الدراسات في جو رياضية متعارف عليه دوليا 25 درجة مئوية، وليس تحت درجة خمسين درجة مئوية، ولذلك فإن النصيحة بمثل ذلك، دفع للناس إلى التهلكة من غير علم فليحذر من كان له قلب، وبكل تأكيد لا ننصح مرضى القلب بممارسة الرياضة قبل الإفطار لأن الجسم يكون فقد أكثر من 2% من وزنه سوائل بعد صيام 14 ساعة في جو تصل درجة حرارته 47 درجة مئوية. فالرياضة بعد شرب السوائل في جو مکيف بناد أو منزل أسلم صحيا بكثير.