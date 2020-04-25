شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس , تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يوميا , حيث تغادر الرحليتن الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جيزان فرسان ـ فرسان جازان" في نفس الموعد , فيما تنطلق الرحلتين الأخيرتين بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان , ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعيا لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلائم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم , داعية المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.