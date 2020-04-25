شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يستعيدون ذكرى رحيل الأميرة سلطانة بنت تركي زوجة خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعاد مغردون عبر منصة "تويتر" ذكرى رحيل حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأميرة سلطانة بنت تركي السديري.

وتوفيت الأميرة سلطانة غرّة رمضان 1432هـ؛ والتي كانت لا تتوقف عن العمل الخيري؛ لذا سميت بـ"أميرة الخير" لسخائها في الأعمال الخيرية.

ومن بناتها الأميرة حصة التي ورثت عنها حب العمل الخيري، فقال في حوارٍ صحفي قبل أشهر :" في الوقت الحالي أنا مهتمة بالمؤسسة التي نود تدشينها قريباً بإذن الله "مؤسسة إنسانية"، وأشعر أن هذا العمل سيمنحني فرصة أكبر للمشاركة في تقديم ولو جزء بسيط من واجبنا تجاه هذا الوطن العظيم، كما أن الوالد حفظه الله يشاركني نفس هذا الشعور، وكذلك الأمير محمد حفظه الله".

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وتذكر المغردون عبر "تويتر" أعمال الأميرة سلطانة الاجتماعية والخيرية.

وأحيت حصة الشهر ابنة شقيقة الأميرة سلطانة ذكرى وفاتها ، قائلة في تغريدة: "‏اللهم ارحم خالتي الأميرة سلطانة بنت تركي السديري زوجة الملك سلمان في مثل هذا اليوم 1/ 9 انتقلت إلى رحمة الله اللهم اجبر قلب ابنتها الأميرة حصة بنت سلمان واجبر قلوبنا، أحبها الكبير والصغير أم الخير".

وغرد حساب "موجز الأخبار":‏ في مثل هذا اليوم في شهر رمضان قبل 9 أعوام.. انتقلت إلى رحمة الله الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد بن محمد الأحمد السديري فارقت الدنيا أم الخير ومصدره فقدتها الأعمال الخيرية اللهم اغفر لأم فهد وارحمها واجمعها بابنها فهد وأحمد بن سلمان ووالديها في جناتك جنات النعيم.