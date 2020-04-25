شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم قراءة القرآن من الجوال في صلاة التراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم القراءة من الجوال في صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم.
وكان أحد متابعي برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة قد تساءل عن حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال في صلاة التراويح .
وأجاب الشيخ بأنه يجوز له القيام بذلك مع الحرص على تعطيل استقبال المكالمات الهاتفية للجوال حتى لا ينشغل بها أثناء القراءة.
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