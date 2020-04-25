شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم قراءة القرآن من الجوال في صلاة التراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم القراءة من الجوال في صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم.

وكان أحد متابعي برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة قد تساءل عن حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال في صلاة التراويح .

وأجاب الشيخ بأنه يجوز له القيام بذلك مع الحرص على تعطيل استقبال المكالمات الهاتفية للجوال حتى لا ينشغل بها أثناء القراءة.