شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 20 إصابة جديدة بـ "كورونا" في محافظة بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظة بيش شمال منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن المصابين أجانب مخالطون لمصاب سابق كان قادماً من جدة قبل مدة ويعاني من أعراض مرضية، قبل اتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه.

ويذكر أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" بمنطقة جازان وصل قبل يومين إلى 24 حالة وفق المؤشر المخصص لحالات "كورونا".