شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الماجد» يوضح حكم المسافر قبل منع التجول ولم يستطع العودة من رخصة السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، هل من سافر قبل منع التجول ولم يستطع الرجوع الى بلده يأخذ برخص السفر في القصر والجمع بين الصلوات والإفطار في رمضان، وذلك ردًا على مسافر من الرياض إلى جدة لم يستطع العودة.
وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أنه يعد مسافرًا ولو بقى هناك 10 سنوات لأن لا أحد في العالم يعلم متى تنتهي هذه الأزمة؛ فهذا مثل قصر عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - 6 أشهر حين حاصرهم الجليد.
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