شكرا لمتابعة خبر عن «خالد النمر» يوضح معلومات خاطئة حول شرب الماء على الإفطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، معلومات خاطئة حول شرب الماء على الإفطار.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن معلومة شرب الماء دفعة واحدة على الإفطار يسبب تليف كبد هي معلومة خاطئة، لافتًا إلى أن الصحيح والأفضل "التدرج"؛ بينما شربه دفعةً واحدةً لا يسبب التليف.

وقال خالد النمر، أن هناك ‏معلومة خاطئة أخرى وتتمثل في أن شرب الماء الساخن يوميا على الإفطار يعالج السكري والضغط؛ مؤكدًا أن من الخرافات القديمة أن الماء الساخن يطرد الأمراض والأرواح الشريرة.