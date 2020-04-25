شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» : 15 ألف شخصًا لديهم احتمالية إصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 15 ألف شخصًا لديهم احتمالية إصابة بالفيروس ضمن من تم عمل تقييم ذاتي لهم عبر تطبيق "موعد".

وقال الدكتور محمد العبدالعالي: " أكثر من ٦٠٠ ألف تقييم ذاتي تم عبر تطبيق "موعد" حتى الآن، و ١٥ ألف وأكثر من بينهم كانت لديهم احتمالية إصابة، واكتشفنا حاجة بعضهم لفحص مخبري وتبينت إصابتهم بالفيروس " .

وأضاف متحدث وزارة الصحة: " التقارير والدراسات التي تنشر مواعيد لانتهاء فيروس كورونا في السعودية غير دقيقة ولا يُستند عليها " .