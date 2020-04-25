شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعتبر اليوم السبت، هو ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وسوف يحين أذان المغرب في الرياض الساعة 06:21م، بينما الدمام فسيكون عند الساعة 06:09 م.
وسوف يؤذن صلاة المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:44 م، وفي المدينة المنورة عند الساعة 06:49م.
وتعتبر منطقة تبوك آخر من يرفع الأذان فيها اليوم حيث يحين موعد صلاة المغرب في الساعة 07:06.
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