شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتبر اليوم السبت، هو ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وسوف يحين أذان المغرب في الرياض الساعة 06:21م، بينما الدمام فسيكون عند الساعة 06:09 م.

وسوف يؤذن صلاة المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:44 م، وفي المدينة المنورة عند الساعة 06:49م.

وتعتبر منطقة تبوك آخر من يرفع الأذان فيها اليوم حيث يحين موعد صلاة المغرب في الساعة 07:06.