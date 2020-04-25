شكرا لمتابعة خبر عن «الراجحي» يقر الدليل الإجرائي للوقاية في مكان العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم السبت، قرارًا وزاريًا يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل ليكون دليلًا إجرائيًا للوقاية في مكان العمل وفقًا للصيغة المرافقة مع القرار.

ونصت الفقرة الثانية من القرار الوزاري، على إلزام منشآت القطاع الخاص والتي تعمل ضمن الأنشطة المستثناة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل لمكافحة كورونا باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بفيروس (COVID-19) وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات التفتيشية.

ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقرات أعمالهم من الإصابة بفيروس كورونا، وحرصاً من الوزارة على سلامة العاملين في القطاع الخاص ومساندة لجهود الدولة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار الجائحة وتفشيها.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 / 09 / 1440 هـ، وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة من هنـــــــا .