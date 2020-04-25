شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. معلم سعودي يعثر على طلابه العمانيين بعد 40 عامًا من الغياب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بحث معلم من أبناء المملكة، عن طلابه " العمانيين " عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ؛ ليعثر عليهم بعد 40 سنة.

ونشر المعلم، صورًا لطلابه قبل 40 عامًا عبر حسابه الشخصي على تويتر؛ حيث كتب عليها: " رشحت للعمل معلماً في سلطنة عمان، عملت بها خلال الأعوام 1397-140، الصور المرفقة مع طلاب مدرسة الصويحرة في رحلة مدرسية لولاية الرستاق.. أتمنى أن يتواصل معي من رافقنا في هذه الرحلة الجميلة والمفيدة من معلمين وتلاميذ " .

وعلى الفور، تفاعل معه عدد كبير ومنهم طلابه الذين تعرفوا إلى أنفسهم ومعلمهم في الصور وتجاوبوا معه وأرسلوا أرقام هواتفهم وطرق التواصل وهناك البعض الآخر من قال أن في الصور أحد أقاربه أو معارفه.

وعلق أحد المغردين، قائلًا: " ‏‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أستاذي الفاضل.. أنا من تلامذتك ف مدرسة الصويحرة وكنت عريف الصف الخامس سنة 77/78 ميلادية اسمي حمدان محمد حسن الفارسي.. نعم أتذكرك انت والأستاذ عبدالعزيز وأولاده كانوا معنا في المدرسة " ؛ ليتفاعل معهم المعلم الذي فرح بالوصول إليهم مثلما سعدوا بذلك.

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