شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات ارتفع ليصل إلى 16299 حالة إصابة؛ ‏بينما توزيع حالات الإصابة 24% لسعوديين و76 % لغير سعوديين.

‏وكشف متحدث وزارة الصحة، عن شفاء 166 حالة جديدة من فيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 2215 حالة؛ فضلًا عن تسجيل 9 وفيات جديدة.