شكرا لمتابعة خبر عن ظاهرة فلكية نادرة لهلال رمضان اليوم في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فريدة لهلال رمضان اليوم في سماء المملكة والوطن العربي .
وسيقترن هلال رمضان مع كوكب الزهرة من الغروب وحتى بداية الليل مع كوكب الزهرة في مشهد بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة ، ويمكن إلتقاط الصور الفوتوغرافية .
وكشف رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زهرة أن كوكب الزهرة سيظل مشاهد طوال ليالي شهر رمضان بإتجاه الأفق الغربي بعد الغروب وحتى دخول الليل .
كانت هذه تفاصيل خبر ظاهرة فلكية نادرة لهلال رمضان اليوم في سماء المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.