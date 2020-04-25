شكرا لمتابعة خبر عن ظاهرة فلكية نادرة لهلال رمضان اليوم في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فريدة لهلال رمضان اليوم في سماء المملكة والوطن العربي .

وسيقترن هلال رمضان مع كوكب الزهرة من الغروب وحتى بداية الليل مع كوكب الزهرة في مشهد بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة ، ويمكن إلتقاط الصور الفوتوغرافية .

وكشف رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زهرة أن كوكب الزهرة سيظل مشاهد طوال ليالي شهر رمضان بإتجاه الأفق الغربي بعد الغروب وحتى دخول الليل .