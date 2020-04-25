شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باعة يستغلون شهر رمضان في رفع أسعار الخضار والفاكهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق أحد المواطنين استغلال العديد من الباعة غير السعوديين في سوق الخضار دخول شهر رمضان المبارك في رفع أسعار الخضار والفاكهة .

وأكد المواطن أن الأسعار كانت قبل رمضان غير مرتفعة، وبعد دخول رمضان تم رفع الأسعار بوتيرة عالية وصلت إلى 150%.

واستشهد المواطن على ذلك بأن أسعار بعض الخضروات مثل البامية والكوسة وصلت إلى 140 ريال بعدما كانت يوم الأربعاء الماضي بسبعين وأربعين ريال.

وطالب المواطن بضرورة أن تقوم وزارة التجارة باتخاذ ما يلزم حيال هؤلاء الباعة المخالفين.