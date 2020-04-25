شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باعة يستغلون شهر رمضان في رفع أسعار الخضار والفاكهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق أحد المواطنين استغلال العديد من الباعة غير السعوديين في سوق الخضار دخول شهر رمضان المبارك في رفع أسعار الخضار والفاكهة .
وأكد المواطن أن الأسعار كانت قبل رمضان غير مرتفعة، وبعد دخول رمضان تم رفع الأسعار بوتيرة عالية وصلت إلى 150%.
واستشهد المواطن على ذلك بأن أسعار بعض الخضروات مثل البامية والكوسة وصلت إلى 140 ريال بعدما كانت يوم الأربعاء الماضي بسبعين وأربعين ريال.
وطالب المواطن بضرورة أن تقوم وزارة التجارة باتخاذ ما يلزم حيال هؤلاء الباعة المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. باعة يستغلون شهر رمضان في رفع أسعار الخضار والفاكهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.