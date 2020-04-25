شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة مع «الرقابة الصحية» تكشف ما تم رصده بأسواق المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):وثق مقطع فيديو تفاصيل إحدى جولات فرق الرقابة الصحية على أسواق المدينة المنورة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية .
وأظهر الفيديو الذي بثته "الإخبارية " جهود الفريق المشكل من أمانة منطقة المدينة المنورة و"صحة المدينة " في التفتيش والرقابة على المحال والهايبرات ، وتم رصد عدد كبير من المخالفات منها مخالفات تتعلق بسوء التخزين أو عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية أو انعدام النظافة وتكدس المواد الغذائية ومخالفات الإشتراطات الصحية .
وقامت فرق الرقابة الصحية برصد المخالفات وتسجيلها مع القيام بالدور التوعوي لأصحاب المحالات التجارية المختلفة ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين .
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