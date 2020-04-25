شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : ارتفاع في درجة الحرارة العظمى على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، ارتفاع في درجة الحرارة العظمى على مناطق القصيم، والرياض، والشرقية.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " من اليوم السبت متوقع /بإذن الله/ ارتفاع في الحرارة العظمى ويتراوح من"5" الى"7" درجات على القصيم والرياض والشرقية، ومتوقع أن تقترب الحرارة من "40" درجة مئوية " .
وأضاف الباحث في المناخ والطقس: " ومن الاثنين 1441/9/4هـ يطرأ تحسن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات "؛ مختتمًا: " اليوم السبت يطرأ انخفاض على تبوك الشمالية والجوف وحائل " .
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