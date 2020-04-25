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شكرا لمتابعة خبر عن أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم السبت، عن أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة.
وكتب عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " هذه أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة.. تؤمن لكل محتاج " مواطن أو مقيم " السلال الغذائية وغيرها من المساعدات الأخرى " .
وأكد متحدث وزارة التجارة: " فقط اتصل برقم منطقتك لتحصل على المساعدة.. استفاد منها حتى الآن أكثر من 120 ألف شخص " .
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