اخبار السعوديه

أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم السبت، عن أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة.

وكتب عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏هذه أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة.. تؤمن لكل محتاج " مواطن أو مقيم " السلال الغذائية وغيرها من المساعدات الأخرى " .

وأكد متحدث وزارة التجارة: " فقط اتصل برقم منطقتك لتحصل على المساعدة.. استفاد منها حتى الآن أكثر من 120 ألف شخص " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرقام الجمعيات الخيرية في 13 منطقة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا