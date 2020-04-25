شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للصائمين : هذا علاج صداع الصيام في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صداع الصيام أو الصداع في رمضان أمر وارد خاصة في أول ايام رمضان . أن صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي يتبعها المسلمون حول العالم. و يتم الشخص المسلم صيامه عن طريق الإمتناع عن تناول الطعام و الشراب و المفطرات الأخرى، و لكن في كثير من الأحيان البعض من الصداع خلال الصيام و الذي قد يكون خفيف و قد يكون قوي لا يُحتمل. و تتعدد أسباب الإصابة بالصداع خلال الصيام في شهر رمضان و الذي لا يستطيع الشخص فيه تناول أدوية الصداع بسبب الصيام. لذلك سنوضح بعض الطرق و النصائح تساعد في علاج الصداع الذي يصيب الصائم خلال نهار رمضان.

أسباب صداع الصيام

1- نقص كمية الكافيين

إذا كنت معتاد على شرب العديد من أكواب القهوة يومياً فإنك ستعاني من نقص الكافيين خلال نهار رمضان. و يوضح الأطباء أن العديد من الصائمين قد يعانون من الصداع بسبب نقص كمية الكافيين التي يحصلون عليها بسبب الصيام. و لذلك ينصح بعض الأطباء بتناول فنجان من القهوة قبل أن تبدأ الصيام للحفاظ على كمية الكافيين في جسمك أثناء الصيام.

2- نقص السكر في الدم

إنخفاض نسبة السكر أو نقص نسبة السكر في الدم هو سبب شائع للصداع خلال الصيام. إذا كنت تتناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من السكر في السحور قبل الصيام فقد يتسبب هذا في إرتفاع سريع في مستويات السكر في الدم ثم يعقبه إنخفاض سريع قد يؤدي إلى الصداع. لذلك ينصح الأطبا بتناول وجبة تحتوي على نسبة منخفضة من السكر على السحور و ذلك لمنع التعرض للصداع أثناء الصيام.

3- الجفاف

يتكون معظم الدماغ البشري من الماء و هو حساس للغاية لكمية المياه المتاحة له. و عندما يكتشف المخ أن كمية الماء منخفضى للغاية فإنه يبدأ بإنتاج الهيستامين. و هذا يعني أن الجسم يبدأ في عملية ترشيد الماء و الحفاظ عليها لحماية العقل في حالة إستمرار نقص الماء لفترة طويلة. و يتسبب الهيستامين بشكل مباشر في الشعور بالألم و الإرهاق و الصداع و إنخفاض الطاقة. لذلك ينصح الأطباء بشرب كميات كبيرة من الماء على فترات قبل البدء في الصيام للحفاظ على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة.

علاج صداع الصيام في رمضان

نظراً لأنك لا تستطيع تناول أدوية الصداع أثناء الصيام، فيمكنك الإعتماد على بعض الطرق الأخرى للتخلص من الصيام، و تشمل هذه الطرق ما يلي:

1- قلل من شرب القهوة قبل رمضان

قبل بدء رمضان بشهر حاول تقليل كمية القهوة و المنبهات التي تشربها يومياً و ذلك حتى يتعود الجسم على كمية أقل من الكافيين و بالتالي لا يحتاج إلى الكثير من الكافيين خلال الصيام.

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2- إستخدم الكمادات الباردة

قد يكون إستخدام كمادات الضغط البارد أحد الحلول السريعة للتخلص من الصداع. وضع كيس من الثلج أو أي عنصر آخر بارد على الرأس قد يساعد على تضييق الأوعية الدموية و تقليل الإلتهابات في الرأس مما يخفف من آلام الصداع بشكل مؤقت. و تشير دراسة نشرت في مجلة هاواي للطب و الصحة العامة أن وضع أكياس الثلج على الرقبة لمدة 30 دقيقة تقلل بشكل كبير آلام الرأس و الصداع.

3- إغلق الأنوار

عندما تصاب بالصداع فإنك تصبح حساس للضوء، لذلك فإن البقاء في الظلام قد يساعدك على تقليل آلام الرأس و التخلص من الصداع. قد تؤدي الأضواء إلى زيادة شدة الصداع لذلك من الأفضل البقاء في مكان مظلم للتخلص من الصداع.

4- الكمادات الدافئة

يمكنك تطبيق الكمادات الدافئة على الرأس أيضاً للتخلص من الصداع خلال الصيام. حيث يساعد الضغط الدافيء على إسترخاء العضلات و هذا يعطي نفس تأثير الإستحمام بالماء الدافيء مما يقلل من الضغط على المخ و يقلل الصداع.

5- إستنشاق بعض الزيوت العطرية

يساعد إستنشاق بعض الزيوت العطرية على تخفيف آلام الصداع و التخلص منه. و تشير الدراسات إلى أن زيت النعناع هو أكثر الزيوت فعالية في التخلص من الصداع. قم بتجربة بعض الزيوت حتى تصل إلى أفضل زيت مناسب لك.

6- تدليك فروة الرأس

يساعد تدليك فروة الرأس على التخلص من الصداع الذي نشعر به خلال نهار رمضان. و تشير الأبحاث إلى ان تدليك فروة الرأس من الخلف يقلل من آلام الصداع كما أن التدليك الجانبي للرأس من الأمام يساعد على الشعور بالإسترخاء و بالتالي يقلل الصداع.

7- ممارسة تمارين التمدد

يمكنك القيام ببعض تمارين التمدد التي تساعدك على تخفيف آلام الرأس و التخلص من الصداع خلال نهار رمضان. قم بتحريك رأسك إلى الأعلى و الأسفل و إلى اليمين و اليسار في حركات بسيطة و ليست قوية. تساعد هذه التمارين على إسترخاء عضلات الرقبة و الكتف و التخلص من آلام الرأس.