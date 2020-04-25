شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يكشف تفاصيل الاتصالات السرية مع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي حوثي رفيع عن اتصالات بين الجماعة التي تقاتل السلطة المدعومة من السعودية والرياض التي تقود تحالفًا عربيًا في مواجهة الميليشيا الشيعية؛ لبحث سبل تسوية الأزمة في اليمن.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول أنباء تحدثت عن تواصله مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.



وقال مهدي المشاط، رئيس "المجلس السياسي الأعلى" (بمثابة الرئاسة بمناطق سيطرة الحوثيين) في مقابلة نشرتها صحيفة "الثورة" اليومية الخاضعة لسلطة الحوثيين (مقرها صنعاء): "لدينا اتصالات كثيرة ومستمرة مع دول العدوان (التحالف العربي بقيادة السعودية) والعديد من الجهات الدولية".

وأضاف: "تتكثف الاتصالات في حين وتنكمش في حين آخر، إلا أن التواصل مستمر مع الكثير من الجهات الدولية". وتابع: "ما زال التواصل في إطار الكلام ولم يصل إلى الواقع، ولن يكون إيجابيا إذا لم تتبع الأقوال الأفعال".

وحول مدى صحة عقد لقاءات بين الحوثيين ومسؤولين بالسعودية، ذكر المشاط، أن "هناك تبادل للرؤى واتصالات تتسم بالقوة والضعف بناء على طبيعة الأحداث والتطورات".

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ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حول حديث المسؤول الحوثي، إلا أن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، كشف في تصريحات صحفية، نهاية مارس الماضي، أن "المملكة تجري محادثات يومية مع الجماعة لإنهاء الحرب"، وفق وكالة "الأناضول".

والجمعة، أعلن التحالف العربي، تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي.

وردًا على ذلك، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "لا توجد أي هدنة في اليمن حتى تقوم السعودية بتمديدها، وإنما تصعيد قامت بتمديده".

وعقب إعلان الهدنة في 8 أبريلالجاري، أعربت الحكومة اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبر الحوثيون أنه "تضليل" للعالم من جانب التحالف، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بخرقها على مدار الأسبوعين.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالاً مستمرًا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.