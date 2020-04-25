وداعًا لتساقط الشعر.. طريقة مذهلة وطبيعية تنهي معاناتك للأبد

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عدن - ياسمين التهامي - استخدم الزنجبيل فقط لسقوط الشعر وسوف تدهشك النتائج.. ضعى فقط عصير الزنجبيل على فروة الرأس ودعيه يعمل على تغذية شعرك وتقوية البصيلات والجذور.
كيف تحصلي على عصير الزنجبيل الطبيعي؟
تخلصى من القشرة الخارجية.
قطعى الزنجبيل ثم ضعيه فى الخلاط مع قليل من الماء.
إذا لم يكن لديك زنجبيل طازج يمكن استخدام الزنجبيل المطحون و خلطه مع قليل من الماء الساخن.
الطريقة:
ضعى عصير الزنجبيل على فروة رأسك. لابد وأن تكون فروة راسك نظيفة وأن تدليكها قليلا قبل الاستخدام.
ضعي الزنجبيل على فروة الرأس و دلكى مرة أخرى برفق.
احرصي على الابتعاد عن العينين.
اتركيه ساعة على شعرك ثم اغسلى شعرك بالطريقة المعتادة.
كررى هذه العملية مرتين أسبوعيا حتى تحصلى على النتيجة التي ترغبين فيها.
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