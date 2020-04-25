شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لتساقط الشعر.. طريقة مذهلة وطبيعية تنهي معاناتك للأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استخدم الزنجبيل فقط لسقوط الشعر وسوف تدهشك النتائج.. ضعى فقط عصير الزنجبيل على فروة الرأس ودعيه يعمل على تغذية شعرك وتقوية البصيلات والجذور.

كيف تحصلي على عصير الزنجبيل الطبيعي؟

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تخلصى من القشرة الخارجية.

قطعى الزنجبيل ثم ضعيه فى الخلاط مع قليل من الماء.

إذا لم يكن لديك زنجبيل طازج يمكن استخدام الزنجبيل المطحون و خلطه مع قليل من الماء الساخن.

الطريقة:

ضعى عصير الزنجبيل على فروة رأسك. لابد وأن تكون فروة راسك نظيفة وأن تدليكها قليلا قبل الاستخدام.

ضعي الزنجبيل على فروة الرأس و دلكى مرة أخرى برفق.

احرصي على الابتعاد عن العينين.

اتركيه ساعة على شعرك ثم اغسلى شعرك بالطريقة المعتادة.

كررى هذه العملية مرتين أسبوعيا حتى تحصلى على النتيجة التي ترغبين فيها.